Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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На повестке дня — две важные темы.

Сегодня ghtpbltyn Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Оно прошло в режиме видео-конференции.

Открывая встречу, президент отметил, что на повестке две важные темы.

«Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня на оперативном совещании Совета Безопасности две темы, очень-очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности, а вторая — стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации. По первому вопросу выступит министр промышленности Антон Андреевич Алиханов, а по второму — министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович. Давайте начнем работать, пожалуйста. Антон Андреевич, пожалуйста, прошу вас», — сказал российский лидер.