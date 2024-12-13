Министр спорта Дегтярев избран главой Олимпийского комитета России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Он был единственным кандидатом на этот пост и заявил, что в будущем будет совмещать две должности.

Министр спорта Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщили на ежегодном собрании Комитета, оно проходит в Москве 13 декабря.

Уточняется, что Дегтярев был единственным кандидатом на эту должность, за него проголосовали 197 членов делегации, двое воздержались. По словам главы Минспорта, он будет совмещать две должности.

В ходе заседания Дегтярев заявил, что в рамках ОКР будет заниматься снятием всех ограничений с российского спорта включая возвращение спортсменам флага и гимна страны на международных соревнованиях.

Состав исполнительного комитета ОКР пополнился 29 членами. В него вошли, в том числе, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров и президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

На должность генерального директора ОКР избран бывший гендиректор ХК «Амур» Роман Крамарь. Пост генерального секретаря ОКР займет Виктор Березов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремлев призвал главу МОК на коленях извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде.