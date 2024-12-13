Доигрался: 16-летний футболист «Химок» попал в ДТП с нетрезвым водителем
Футболист юношеской команды «Химки» Илья Кавторев попал в ДТП с пьяным водителем
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У юноши диагностированы серьезные травмы.
В Санкт-Петербурге после ДТП с пьяным водителем госпитализирован 16-летний футболист юношеской команды «Химки» Илья Кавторев.
Как сообщает источник, юноша находился в машине, за рулем которой сидел нетрезвый 21-летний водитель. Автомобиль с молодыми людьми на полной скорости влетел в фонарный столб, в результате чего пассажиры получили серьезные увечья.
Сильнее всех пострадал 16-летний футболист — у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и сильное алкогольное отравление, сейчас он находится под присмотром врачей.
Водитель, ставший виновником ДТП, уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение различных правил ПДД. После очередной аварии в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Москвы водитель иномарки врезался в автобус.