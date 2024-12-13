В России могут ограничить продажу самогонных аппаратов

Фото: © РИА Новости/Григорий Василенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Этот проект разработан Минздравом в рамках концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года.

Министерство здравоохранения России предложило ограничить розничную продажу самогонных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будут разработаны предложения об установлении регулирования оборота самогонных аппаратов, включая ограничение розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами, их рекламы и продвижения», — уточнили в Минздраве.

Gроект разрабатывается в рамках реализации концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Она была утверждена российским правительством 15 декабря 2023 года.

Среди основных задач концепции: укрепление ценностей здорового образа жизни; развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем; развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью.

Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения с 8,9 литра этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 литра к 2030 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нарколог назвала способы избавления от похмелья.