После развода Тимма пришел вместо Седоковой на утренник ее сына

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Несколько дней назад певица официально развелась с Янисом Тимма.

Баскетболист Янис Тимма пришел на утренник к сыну певицы Анны Седоковой после того, как в суде пару официально развели. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Знаменитости развелись несколько дней назад после пяти лет брака. Экс-супруги продолжают общаться и иногда вместе появляются на мероприятиях. Кроме того, Янис не планирует прекращать общение с пасынком Гектором.

В социальных сетях баскетболист показал кадры с утренника, на которых мальчик играет в спектакле. По всей видимости, спортсмен пришел на праздник вместо Седоковой, так как в своем блоге никаких видео с наследником она не публиковала.

К слову, когда пара заключила Брак, Гектору было всего два года, поэтому Янис фактически заменил ему отца. Он уделял много внимания ребенку и неоднократно показывал в личном блоге, как они проводят вместе время.

О разводе Седоковой и Тимма стало известно 9 декабря. В последнее время пара часто ругалась, причем в публичном пространстве. Супруги прожили вместе четыре года.

Скандал и раздел имущества бывшие возлюбленные устраивать не стали. Более того, среди поклонников пары ходили слухи об их примирении.

Почвой для таких предположений стала поездка Седоковой к Тимме на лигу MEDIA BASKET. Многие заметили теплые взаимоотношения между Анной и Янисом. Баскетболист нежно обнимал певицу и носил ее сына на руках.

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