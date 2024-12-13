Песков: предпосылок для переговоров с Украиной по-прежнему нет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Спикер Кремля напомнил, что Россия выступает за мир, а не перемирие.

Россия остается открытой для переговоров, однако по-прежнему не видит для них предпосылок. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Само по себе перемирие — это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и достигнуты поставленные нами цели», — подчеркнул спикер Кремля.

Так или иначе, Россия никогда не отказывалась от переговоров, напомнил Песков.

«Мы готовы к переговорам, считаем их возможными и необходимыми. Но сейчас каких-либо предпосылок для переговоров по-прежнему нет, либо от них отклоняются», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

В среду, 11 декабря, Венгрия предложила устроить масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, а также прекратить огонь в канун Рождества. Москва согласилась на эти условия, после чего они были переданы Киеву и отвергнуты им.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в систематическом отказе от любых мирных инициатив.