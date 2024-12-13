Песков: позиции Кремля и Трампа по атакам РФ западным оружием совпадают

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Aleksandr Gusev; 5-tv.ru

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Бывший хозяин Белого дома назвал такое решение глупым, опасным и ведущим к серьезной эскалации.

Заявление победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о недопустимости атак российских территорий с применением западного оружия полностью совпадает с позицией РФ. С таким заявлением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил в ходе ежедневного брифинга.

«Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. У нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. Очевидно, Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта», — прокомментировал слова Трамп Песков.

При этом спикер Кремля призвал не спешить с прогнозами о том, каковы будут действия Трампа, когда он займет свое месте в Белом доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал глупым и опасным решение президента* Украины Владимира Зеленского и действующего американского лидера Джо Байдена начать наносить удары дальнобойным западным оружием по территории РФ. Такие действия он назвал серьезной эскалацией конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.