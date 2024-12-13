В ответ на удар ATACMS по Таганрогу ВС РФ атаковали ВПК Украины

Фото: www.globallookpress.com/Yasser Qudih

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Все цели были достигнуты и поражены, уточнили в Минобороны России.

Российские силы атаковали объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины, в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу западным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что все цели были достигнуты и поражены.

Утром 11 декабря киевский режим атаковал военный аэродром в Таганроге с помощью шести дальнобойных западных ракет ATACMS. В результате удара ранения получили члены личного состава. Еще тогда в Минобороны предупреждали, что эта атака не останется без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры ответили на удары ATACMS по территории России масштабной кибератакой.