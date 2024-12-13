Фото, видео: 5-tv.ru

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Несмотря на сложную геополитическую обстановку, фанаты не побоялись преодолеть тысячи километров.

Творчество заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, сподвигло жителей Словакии на героический поступок — приехать в Россию. Чтобы попасть на концерт любимого исполнителя в подмосковный Реутов они прошли огромное количество испытаний с получением права на выезд из страны, а также пролетели 11 часов на самолете.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, фанаты не побоялись преодолеть тысячи километров. Более того, в разговоре с 5-tv.ru члены делегации признались, что за их позицию по отношению к России им может грозить тюрьма.

SHAMAN fans Slovakia

Все они являются участниками группы SHAMAN fans Slovakia, которая была создана после начала специальной военной операции поклонниками творчества Ярослава. В сообществе насчитывается более семи тысяч участников.

Поклонники артиста в беседе с 5-tv.ru перед началом концерта рассказали, за что они любят SHAMAN и какое влияние его творчество оказывает на словацкий народ.

«Группа SHAMAN fans Slovakia была создана после начала СВО. Жители Словакии услышали голос Ярослава, и даже те люди, которые плохо относились к России, ощутили дрожь по коже. Они стали интересоваться историей, культурой России. Песни Ярослава зажигают, у него очень много фанатов не только в Словакии и Чехии», — рассказала организатор поездки Елена Регак.

Именно Елене удалось осуществить мечту поклонников SHAMAN, которые ждали встречи с любимым артистом несколько лет. Она занялась всеми организационными вопросами, помогала единомышленникам с оформлением визы.

Любовь к России

В марте этого года Регак вместе со своим супругом Робертом Духонь уже приезжала в Россию на концерт Дронова, который был организован в честь 8 Марта. Муж Елены является большим поклонником творчества SHAMAN.

В этот раз мужчина тоже не смог упустить возможность встретиться с кумиром. Роберт является не только поклонником певца, но и испытывает теплые чувства к России.

«Я очень люблю Россию. Мне кажется, что я когда-то давно здесь родился и жил. Каждая рана для Российской Федерации — это моя личная рана и боль», — говорит он.

Духонь восхищается президентом России Владимиром Путиным и с гордостью носит в Словакии футболку с портретом российского лидера.

«Если бы я, как гражданин Словакии, мог бы приехать и пойти воевать за Россию, я был бы очень рад этому. За эти слова мне грозит тюрьма в Словакии. Я верю России, верю президенту Путину, верю песням Ярослава, которые очень искренние и чистые», — заявил Роберт.

Он подчеркнул, что в России большое количество достойных исполнителей, однако именно Ярослав Дронов является артистом, который сумел объединить людей.

На данный момент западные СМИ называют Россию «главной бедой мира», отмечает Роберт. Однако, по его словам, люди постепенно начинают осознавать, что РФ борется за правду.

«Россия не борется только за Россию, Россия сражается за Европу, за свет и за все прекрасное — за человеческие ценности, которые должны быть в мире», — уверен поклонник SHAMAN.

Стоит отметить, что после атаки украинских националистов на Курскую область, которая произошла в августе этого года, участники группы SHAMAN fans Slovakia собрали более 52 тысяч евро. Эти средства были отправлены в поддержку мирных жителей региона.

Почтили память Антона Коробкова-Землянского

Перед концертом SHAMAN делегация также посетила могилу пресс-секретаря исполнителя Антона Коробкова-Землянского, ушедшего из жизни 9 ноября из-за инфаркта. Смерть Антона стала тяжелой утратой не только для семьи, но и для всей профессиональной среды.

Участники фан-клуба почтили память Коробкова-Землянского, а также оставили на могиле флаг Словакии, отметив его неоценимый вклад в дружбу двух славянских народов.

«Ты должен знать, что в Словакии есть люди, которые тебя очень любят. То, что ты умер — не значит, что ты не с нами. Ты очень много сделал для родины и для Ярослава. Этот словацкий флаг — благодарность за то, что ты был, и ты есть! Есть люди, которые умрут и от них ничего не останется. После тебя осталось огромное наследие. Мы сегодня будем на концерте Ярослава, будем петь его песни и будем смотреть за кулисы — стоишь ли ты там где-то. Я чувствую, что ты будешь с нами», — сказал Роберт Духонь.

Долгожданная встреча

Перед выступлением жители Словакии встретились с любимым исполнителем. И, конечно, гости приехали не с пустыми руками. Для SHAMAN они привезли различные деликатесы — все, чем богата Словакия. И, конечно, передали флаг родной страны.

«Тогда (при встрече в Крокусе — Прим.ред.) я тебя сравнил с маршалом Жуковым, который сделал свое для русского народа. Сейчас я тебя буду сравнивать с людьми, которые живут в настоящее время. В прекрасной России очень много прекрасных людей. Но на самой вершине не могут быть все. И не каждый может быть самым первым на пьедестале почета. И я, если с точки зрения словака, как гражданина, то первое место — Владимир Владимирович Путин, с моей точки зрения. Второе место — Сергей Лавров. Третье место — Ярослав Дронов», — подчеркнул Роберт Духонь.

Артист горячо поблагодарил своих поклонников и был рад с ними пообщаться. Ярослав со всеми сфотографировался и раздал автографы.

Кроме того, певец по просьбе фанатов из Словакии подписал футболку, средства от продажи которой пойдут в поддержку 11-летнего Егора Бахарева из Барнаула. Отец мальчика служил в зоне специальной военной операции и погиб в феврале этого года.

Об этой истории узнал Дронов и пообещал написать песню. Позже он презентовал композицию «Отец» и исполнил ее вместе с Егором на Красной площади в День Государственного флага России.

После встречи с любимым исполнителем делегация испытала еще больше эмоций в ходе концерта. Жители Словакии с плакатами и флагами в руках подпевали кумиру и с замиранием сердца слушали его слова между песнями. Этот день, несомненно, останется в их памяти навсегда. А под композицию «Встанем» Роберт Духонь и вовсе не смог сдержать слез.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что память пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского почтили на Премии Рунета.