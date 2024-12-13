Народного артиста РСФСР Ливанова выписали из больницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Режиссер находится дома и чувствует себя хорошо.

Народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова выписали из больницы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Артист дважды становилось плохо в начале декабря. Сперва 89-летний Ливанов почувствовал недомогание 6 декабря, однако тогда от госпитализации он отказался. На следующий день артисту все же потребовалась скорая помощь.

Ливанова доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с тромбозом глубоких вен. Как сообщила АГН супруга Ливанова Елена, артист чувствует себя хорошо.

Последние месяцы выдались крайне тяжелыми для Василия Ливанова. 13 ноября режиссера экстренно госпитализировали в больницу из-за обострения хронического заболевания. Сообщалось, что у него открылось желудочно-кишечное кровотечение. До этого, в конце сентября, Ливанова также госпитализировали в реанимацию, где диагностировали ишемический инсульт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ливанова загноилась послеоперационная рана. Тогда сообщалось, что актер находится в сознании, дышит сам, но ход лечения осложняется наличием у него множества хронических заболеваний.