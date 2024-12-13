Гроссмейстер из Индии стал самым молодым чемпионом мира по шахматам

Фото, видео: ТАСС/EPA/HOW HWEE YOUNG; 5-tv.ru

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Гукеш Доммараджу в финале переиграл действующего чемпиона из Китая Дин Лижэня.

Новым чемпионом мира по шахматам стал самый молодой в истории 18 –летний гроссмейстер из Индии.

Гукеш Доммараджу в финале переиграл действующего чемпиона из Китая Дин Лижэня. Это первый случай, когда на таком уровне встретились два представителя азиатского континента.

На кону стоял не только чемпионский титул, но и рекордный призовой фонд — два с половиной миллиона долларов. Победу индийскому спортсмену принесла последняя 14 партия.

Впрочем, в российской федерации шахмат усомнились в честности этого финала. Там заявили, что «проиграть позицию, в которой был Дин Лижэнь, в последней партии сложно даже перворазряднику».