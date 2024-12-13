Крылатые лозунги и точные политические прогнозы: ЛДПР отмечает 35 лет со дня основания

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В честь важной даты на ВДНХ открылась выставка, где можно узнать, как партия менялась вместе со всей страной.

Сегодня ЛДПР 35 лет. Ее лозунги, знает, наверное, каждый, они сразу становились крылатыми, а политические прогнозы Владимира Жириновского сбывались с небывалой точностью.

В честь важной даты на ВДНХ открылась выставка. Там есть рабочий кабинет основателя ЛДПР в Госдуме, а еще можно узнать, как партия менялась вместе со всей страной. Корреспондент «Известий» Алексей Прокин рассказал подробности.

Точность прогнозов первого в мире политического алгоритма еще предстоит проверить. Но в ретроспективных оценках цифровой Жириновский силен, и членам партии, судя по реакции, это нравится.

На выставке, на съезде, даже на пресс-обеде с чебуреками вприкуску, смакуя любимые блюда Жириновского, наследие основателя ЛДПР переосмысливают везде и всюду. Потому что прогнозы сбываются, а партия, по словам ее лидера Леонида Слуцкого, стремится стать маяком для своего электората.

«ЛДПР является своего рода системой координат в понимании реальных проблем», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Партийную повестку Слуцкий формирует в духе Жириновского. Коней на переправе — свои политические кредо — партия не меняла ни разу с тех пор, как ее вождь проложил путь к трибуне 13 декабря 1989 года после учредительной встречи в обычной квартире на Красной Пресне.

«Мне не предлагают вступить — возглавить! Сперва я колебался. Как так — лидер партии, даже не член партии. Потом смотрю — какие-то дурачки возглавили разные общественные организации», — говорил Жириновский.

А рождалась тогда еще ЛДП на фундаменте машинописной программы Социал-демократической партии Советского Союза, которую взяли за основу.

«Печатал он ее собственноручно на печатной машинке, а бумагу, как сам рассказывал, приносил из издательства «Мир», — рассказала дочь Жириновского, управляющая фондом Жириновского Анастасия Боцан-Харченко.

Безапелляционность истории на корню пресекает разговоры о том, что было бы, не раздобудь молодой Жириновский бумагу для программных тезисов. Но за 35 лет что только про партию не говорили: и про след КГБ, и про «концепцию управляемого развала Советского Союза», где либерал-демократы якобы должны были сыграть не последнюю роль.

Оригинальные надписи на шестерни ДК Русакова «Профсоюзы — школа коммунизма» вернули совсем недавно, во время реставрации. А в 1990-м здание приглянулось Жириновскому. Он решил провести здесь учредительный съезд ЛДП СССР.

Так провернуть шестерни истории мог, наверное, только вождь либерал-демократов, а вся конспирология, которая годами сопровождала ЛДПР, была забыта после воссоединения Крыма с Россией. В партии к возврату полуострова стали призывать сразу, как только рухнул Союз.

«Партия выступала за сохранение Советского Союза как единого и целого государства. Это выражалось во множестве политических действий, во множестве программ партии. В том числе ЛДПР была единственной силой, которая поддержала ГКЧП», — отметил политолог Игорь Семеновский.

Риторика партии и ее лидера могли нравиться, могли нет, но равнодушных не было никогда. Жириновский примерил на себя едва ли не все политические образы: от забияки до пророка, причем не только в своем Отечестве, предостерегая Украину от натовских хотелок.

«Вы для них — пушечное мясо, никуда они вас никогда не примут, и НАТО лопнет», — предупреждал политик.

В фонде Жириновского хранится 16 тысяч часов его речей. Но чего в выступлениях точно не найти, так это знаменитого слова «однозначно». Его, по словам самого Жириновского, он никогда не произносил, как и не обещал «каждой бабе по мужику». Мифический лозунг долгое время ассоциировался с партией, не давал покоя критикам, но нравился электорату.

Нынешний министр спорта Михаил Дегтярев вступил в партию в 24 года. Молодого политика покорил партийный стиль: классическая сетевая структура вождистского типа и харизма Владимира Жириновского.

«Поговорили о политике, о его видении русского вопроса, защиты русских везде как государствообразующего народа, как теперь записано в Конституции. Вот этим он увлек», — вспоминает министр спорта РФ, член ЛДПР с 2005 года Михаил Дегтярев.

Сегодня фракция ЛДПР выступает за жесткий контроль ЖКХ, продвигает закон о честных ценах в магазинах и консолидирует патриотов для достижения целей СВО.

«Партия знала, что я принимал участие (в спецоперации — Прим. ред.), и нам помогали, и „Буханку“ в дар подарили», — поделился член ЛДПР, участник СВО Евгений Рыбин.

А агитпоезда ЛДПР проехали по железным дорогам России 270 тысяч километров. В партии посчитали: по пути следования прошли 1470 митингов, в которых участвовали четыре миллиона человек. Образ первой партии, которая сама стала приезжать к людям, в ЛДПР стараются поддерживать и сегодня.