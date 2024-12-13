В России детям с ожирением могут разрешить операции на желудке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый стандарт оказания помощи разработал Минздрав.

В России могут разрешить борьбу с ожирением детей хирургическими методами. Речь, в частности, идет о шунтировании и резекции желудка.

Новый стандарт оказания помощи разработал Минздрав. Тревогу у медиков вызывает тот факт, что ожирение стремительно молодеет. В общей сложности около 27% детей имеют массу тела выше нормы.

Впрочем, как отмечается, это — крайняя мера и сначала стоит попробовать более консервативные методы лечения. Эксперты же считают, что хирургическое вмешательство имеет смысл, когда лишний вес уже угрожает жизни ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выявляют скрытую форму ожирения. Предотвратить проблемы со здоровьем поможет ряд анализов.