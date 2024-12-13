Народный фронт начал помогать обратившимся на Прямую линию россиянам

Фото, видео: Общественное движение «Народный фронт»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Участники движения стараются найти выход из самых разных ситуаций.

Народный фронт помогает обрабатывать звонки на горячую линию президента России Владимира Путина, некоторые обращения уже взяты в работу. Своими достижениями с 5-tv.ru поделилась пресс-служба объединения.

Четыре года соседи затапливают пенсионерку

На горячую линию позвонила 90-летняя Тамара Ивановна, инвалид второй группы, вдова ветерана Великой Отечественной войны. Люди, что живут этажом выше, сделали неудачную перепланировку своей жилплощади. Теперь Тамару Ивановну и ее соседку регулярно затапливает.

Женщина обратилась в множество инстанций с просьбой о помощи в решении этой проблемы. Однако за четыре года, что соседи топят пенсионерку, Тамара Ивановна не получила ни одного четкого ответа.

Одни организации не смогли подтвердить личность женщины и попросили ее подать заявления в электронном виде. Но 90-летняя вдова умеет пользоваться лишь городским телефоном, а интернета и современных гаджетов в ее распоряжении нет. Другие поросли явиться лично в их учреждение, но с травмированной ногой сделать это проблематично. Управляющая компания и вовсе предложила пенсионерке и инвалиду второй группы забраться на стремянку и проверить места затопления самостоятельно. Советовали женщине и подать в суд, но состояние ее здоровья не позволяет ввязаться в подобные тяжбы.

Оператор колл-центра Максим, ветеран СВО, который из-за ранения потерял зрение, принял заявку Тамары Ивановны. Он вместе с юристами Народного фронта приехал к пенсионерке, чтобы помочь найти подходящее решение.

Ознакомившись с документами, адвокаты предложили женщине составить жалобу в прокуратуру. Собранных за эти четыре года документов и ответов от различных инстанций для оказалось достаточно. После подтверждения ведомством всех обстоятельств будет подан иск в суд, где от имени Тамары Ивановны выступят юристы.

Перед Новым годом мечты сбываются даже на фронте Фото, видео: Общественное движение «Народный фронт»; 5-tv.ru

Александр, ветеран СВО обратился на горячую линию с просьбой исполнить желание его друга, что все еще находится на передовой. Позывной боевого товарища Александра — «Кот». Он человек музыкальный и даже на фронте играет на гитаре. Только его инструмент изрядно потрепался. На нем даже есть «боевые ранения» — следы от попавших осколков.

Поэтому его друг попросил передать бойцу новую гитару с автографом народного артиста России, депутата Госдумы и члена Центрального штаба Народного фронта Дениса Майданова.

Музыкант на просьбу откликнулся и передал подписанный им инструмент. А доставить «музыкальную подругу» вызвался замруководителя исполкома Народного фронта Федор Геращенко.

Помогут встать на ноги Фото, видео: Общественное движение «Народный фронт»; 5-tv.ru

На горячую линию позвонила жительница ЛНР Людмила. Ее муж Николай в ноябре 2023 году упал и сломал шейку бедра. Ему необходима замена сустава, но нужных специалистов и оборудования в их населенном пункте нет.

После обращения с Людмилой связался сотрудник колл-центра, ветеран СВО Дмитрий. Он зарегистрировал ее просьбу. Вскоре представители Народного фронта в Луганске организовали госпитализацию Николая в республиканскую больницу. Выяснилось, что сразу прооперировать мужчину не получится, так как у него проблемы с сердцем. Поэтому сейчас Николаю назначено лечение — только после его прохождения будет проведена замена сустава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в колл-центре прямой линии Путина начали применять ИИ для обработки обращений.