«Не пошел ва-банк»: как падение Асада повлияет на ситуацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kremlin Office apaimages

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Аналитики считают, что ситуация в Сирии пошатнула статус России на мировой арене.

Падение режима Башара Асада в Сирии увеличивает значимость победы на Украине для президента РФ Владимира Путина. Об этом старший аналитик по России International Crisis Group Олег Игнатов заявил в беседе с The Wall Street Journal.

«Если случай с Сирией что-то значит, то он только увеличивает важность Украины для Путина. Если он не пошел ва-банк из-за Сирии, Украина — это то место, где, по его мнению, он должен достичь своих целей», — считает Игнатов.

В статье также отмечается, что крах Асада негативно сказался на статусе России, как геополитического игрока. Теперь сложно представить, в каком русле будут проходить переговоры с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом.

Помимо этого, другие аналитики убеждены, что Россия действительно будет сильнее давить на Украину как на поле боя, так и на переговорах, чтобы продемонстрировать свою решимость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.