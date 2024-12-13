Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенанта Иванаев
Фото: © Пресс-служба Западного военного округа
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Новый начальник доложил главе Минобороны Андрею Белоусову об успехах за минувший месяц.
Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Об этом сообщили в пресс-релизе Минобороны России.
Известно, что 52-летний Иванаев ранее занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией.
Иванаев окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе.
В 2013 году стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году — начальником штаба —заместителем командующего общевойсковой армией ВВО.
В зону ответственности группировки «Восток» отправился глава министр обороны Андрей Белоусов, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности.
Глава Минобороны также вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Иванаев, в свою очередь, доложил Белоусову, что за месяц бойцы «Востока» освободили семь населенных пунктов, а также взяли под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Белоусов посетил КНДР с официальным визитом.