Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенанта Иванаев

Фото: © Пресс-служба Западного военного округа

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый начальник доложил главе Минобороны Андрею Белоусову об успехах за минувший месяц.

Командующим российской группировкой войск «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев. Об этом сообщили в пресс-релизе Минобороны России.

Известно, что 52-летний Иванаев ранее занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией.

Иванаев окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе.

В 2013 году стал начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году — начальником штаба —заместителем командующего общевойсковой армией ВВО.

В зону ответственности группировки «Восток» отправился глава министр обороны Андрей Белоусов, где заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности.

Глава Минобороны также вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Иванаев, в свою очередь, доложил Белоусову, что за месяц бойцы «Востока» освободили семь населенных пунктов, а также взяли под контроль участок местности общей площадью более 300 квадратных километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Белоусов посетил КНДР с официальным визитом.