Упрощает жизнь: москвичам доступен новый формат электронных медицинских справок

Фото, видео: Пресс-служба мэрии Москвы; 5-tv.ru

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Такие документы равнозначны бумажным.

Новый формат медицинских справок стал доступен для москвичей. Об этом 5-tv.ru рассказали заммэра Москвы Анастасия Ракова и Елена Шинкарук председатель комитета Госуслуг по городу Москве.

В электронной медицинской карте (ЭМК) жителей столицы появилась возможность не просто получать данные о выданных и запрошенных справках, а заменить цифровыми бумажные.

«Уже достаточно давно москвичи имеют доступ к своим электронным медицинским картам, где они в электронном виде имеют возможность знакомиться с различными документами и сведениями. <…> Справки тоже в ЭМК размещаются достаточно давно, но они носили информационный характер. А в настоящее время уже два вида медицинских справок <…> размещаются не просто в электронном виде, а в форме цифрового документа», — рассказала Шинкарук.

В такие справки приравниваются к классическому бумажному формату. А значит, что теперь эти документы можно показывать, например, с экрана смартфона, отправить их по электронной почте или распечатать самостоятельно. На таких бумагах уже есть электронная подпись, а значит заверять их в регистратуре и проставлять штампы нет необходимости.

Пока в ЭМК доступно только два вида самых часто запрашиваемых справок. Например, документы необходимые для отдыха в оздоровительных, спортивных лагерях и санаториях. Такие справки ежегодно запрашивают около 90 тысяч раз. Вторым уже доступным видом стали заключения для занятий спортом.

«Медицинские заключения для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая сдачу норм ГТО, которые теперь также отображаются в ЭМК в виде электронного документа с электронной подписью. В ближайшее время планируется перевод и других видов справок в цифровой формат, что еще больше упростит жизнь москвичам», — пояснила Ракова.

Новый вид цифровых документов облегчает получение справок пациентам, и работу врачей, так как позволяет экономить время, которое раньше тратилось на оформление документов.

Получить доступ к ЭМК можно на портале mos.ru. Для этого несовершеннолетний должен быть старше 15 лет. Справки для москвичей младшего возраста можно получить через аккаунт родителей. Необходимо только потвердеть сведения о детях или подопечных на портале.

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