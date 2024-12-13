«Было +35, лето, московский двор»: Андрей Рожков про съемки фильма «Елки 11»

Во время съемок фильма «Елки 11» использовали искусственный снег

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Звезда «Уральских пельменей» был всем доволен.

Съемки главной новогодней комедии страны «Елки 11» проходили летом, поэтому команде пришлось использовать искусственный снег, а актеры ходили в телогрейках во время жары. Об этом рассказал звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков корреспонденту 5-tv.ru на премьере этого фильма.

«Было +35, лето, московский двор. Мы засыпали его искусственным снегом, я ходил в какой-то телогрейке, потел ужасно», — сказал он.

Однако, несмотря на все сложности, артисту очень понравилось принимать участие в фильме, признался он.

«Прекрасная была атмосфера на площадке абсолютно. Замечательная, новогодняя!» — сказал Рожков.

Более того, сам юморист не считает, что съемки были тяжелыми или экстремальными.

«Никаких сложностей на площадке у меня лично не было. Все было прекрасно, все было как в сказке!» — воскликнул Рожков.

Картина «Елки 11» традиционно выйдет в прокат под Новый год — 19 декабря. Ее дистрибутор — компания «НМГ Кинопрокат», которая входит в холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ).

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