На голливудской «Аллее славы» появилась новая звезда в честь актера Джуда Лоу

Фото, видео: Reuters/Марио Анцуони; 5-tv.ru

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Британский артист посетил церемонию ее открытия вместе со своей семьей.

На голливудской «Аллее славы» появилась новая звезда в честь британского актера Джуда Лоу.

Артист, известный по таким фильмам, как «Отпуск по обмену» и «Шерлок Холмс», а также по роли в серии картин «Фантастические твари» по вселенной Гарри Поттера, посетил церемонию открытия именной звезды в Лос-Анджелесе вместе с семьей.

Джуд Лоу позировал для репортеров, а затем произнес речь с благодарностью. Также к нему присоединились коллеги по последнему фильму «Безмолвное братство», премьера которого прошла на прошлой неделе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезды Голливуда рассказали о своих необычных хобби. Их увлечения удивляют, восхищают и даже шокируют.