Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 16-летней Саши

Фото, видео: 5-tv.ru

У подростка прогрессирует сердечная недостаточность.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю 16-летней Саши, чье заболевание грозит внезапной остановкой сердца.

Подростку нужна срочная операция стоимостью один миллион 800 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили три миллиона 456 тысячи 444 рубля. Большое вам спасибо!