ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с клонами банковских карт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/TEM_/TEM_

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Злоумышленники придумали новый способ, при помощи которого они могут расплачиваться деньгами жертвы.

В России появилась новая схема для кражи денег. Мошенники делают виртуальные клоны банковских карт с помощью шпионских программ. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Наибольшую активность такого способа зафиксировали в ноябре и декабре. Аферисты используют две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы. Они крадут данные карты клиента, чтобы сделать ее клон, и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC.

Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками сотового оператора. И просят установить мобильного приложение под предлогом необходимости продлить договор на обслуживание. Могут использоваться и другие легенды, например, обновление антивируса, приложения медицинских сервисов и прочее.

Но под видом приложения мобильного оператора скрывается шпионская программа, которая позволяет удаленно управлять устройством. После установки злоумышленники просят сфотографировать карту или поднести ее к смартфону, а также ввести PIN-код, якобы для его смены на новый.

Тем временем, с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы. А другая программа у мошенника используется для перехвата ID и срока действия карты.

Затем, данные привязываются к гаджету злоумышленника. И так ему удается совершать различные манипуляции. Например, снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи с NFC-терминалами.

«Атаки мошенников становятся все более комплексными и сложными, сочетают социальную инженерию и вредоносное ПО», — сказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Он порекомендовал сохранять бдительность и никогда не устанавливать те приложения, которые присылают по ссылкам в мессенджерах. Необходимые программы можно скачать на официальных ресурсах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие три схемы используют аферисты перед Новым годом.