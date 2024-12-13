Рейс из Петербурга в Москву экстренно вернулся в аэропорт вылета

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Запрос на аварийное приземление поступил через считанные минуты после взлета.

Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Москву экстренно вернулся в аэропорт вылета. По данным источника 5-tv.ru, причиной аварийной посадки Sukoni Superjet 100 стала разгерметизация салона.

Информация о произошедшем уточняется. Воздушное судно успешно приземлилось в Пулково несколько минут назад. Информации о пострадавших не поступало.