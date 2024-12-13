Встреча поколений: «VK под шубой 3» собрал настоящий звездный калейдоскоп

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Проект объединит ярчайших представителей российской сцены, среди которых нынешние любимцы публики и звёзды прошлых лет.

Необычное прочтение известных песен и невообразимые дуэты и коллаборации. Все это ждет зрителей новогоднего шоу, которое уже в третий раз готовит компания ВК. Проект объединит ярчайших представителей российской сцены, среди которых нынешние любимцы публики и звезды прошлых лет. На съемках праздничного действа побывал наш корреспондент Александр Морозов.

На площадке «VK под шубой 3» — звездный калейдоскоп. Идут съемки очередной части полюбившейся всем истории. Уже по традиции в конце года музыкальное настроение будет дарить команда социальной сети «ВКонтакте».

Настоящий музыкальный фейерверк; песни, которые стали классикой, получат новое прочтение. Знаменитые артисты разных стилей и поколений соединят свои хиты в единое целое.

Сценарий «VK под шубой 3» совершенно уникален. Зрителей ждет другая шуба, абсолютно музыкальная.

«Все хотят посмотреть концерт классный, послушать хорошую музыку, и мы решили пойти навстречу нашему зрителю и снять для него красивый, вкусный, маджентовый концерт», — заявила заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.

«Само по себе взаимодействие разных поколений артистов в рамках „VK под шубой“ каждый год — это большое событие», — подчеркнул директор департамента спецпроектов VK Дмитрий Миловзоров.

Такие дуэты даже представить сложно: «Тринадцать карат» и Найк Борзов, Лолита и Мона, Баста и Ева Польна.

«Это будет классно, просто посмотрите, не пожалеете, такое большое количество музыкальных решений», — заявил рэпер Баста.

Зрители «VK под шубой 3» увидят звездные коллаборации и творческие эксперименты.

«Мы сделали совместную песню с „А’Студио“, для меня прямо ачивка, я галочку поставил», — подчеркнул певец LYRIC.

«Это очень приятно, но я хочу тебе „спасибо“ сказать за такую невероятную песню, я ее очень ждала. Что это? Звезды над нами сияют», — ответила солистка группы «А’Студио» Кети Топурия.

Что-то новое привнесут в хит Валерии «Метелица» Юлия Савичева и рокер Мукка.

«Наконец-то я с человеком могу всю свою рокерскую душу развернуть!»

«А я наоборот подумал, что я могу свою поп-душу развернуть».

«То есть ты хочешь поп-песню?»

«Всегда хотел! „Желтое такси“ в дуэте на следующий раз, почему бы и нет!» — обсудили композицию Савичева и Мукка.

Не обойдется и без сенсаций. Мэтр отечественного шансона Михаил Шуфутинский и восходящая звезда сцены Seville исполнят популярный зимний трек из 90-х.

Какую песню исполнит необычный звездный дуэт, пока секрет.

«Для меня теперь эта песня значит — Михаил Захарович».

«Для меня, конечно, эта песня значит Севиль, во-первых, потому что мы вместе спели», — поделились эмоциями солистка группы Artik & Asti Seville и народный артист России Михаил Шуфутинский.

И это не все звездные тайны праздничного шоу «VK под шубой 3». Все увидят зрители 27 декабря в 20:25 на VK Видео.