Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Данные о целях артиллеристы получили от операторов беспилотников.

Российская артиллерия накрыла позиции ВСУ в Запорожской области. РСЗО «Град» группировки войск «Днепр» уничтожила несколько опорных пунктов противника.

Данные о целях артиллеристы получили от операторов беспилотников. Бойцы сразу выдвинулись на позиции и нанесли огневой удар по координатам.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что расчет ЗРК «Стрела» охотится за дронами ВСУ под Кременной. Бойцы 169-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» контролируют небо в районе города.