Монтаж турбины завершили на первом блоке АЭС «Аккую» в Турции

Фото, видео: Telegram/Официальный канал Госкорпорации "Росатом"/rosatomru; Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"; 5-tv.ru

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На ней находятся четыре энергоблока российского производства.

На первом блоке атомной станции «Аккую» в Турции завершился монтаж турбины. Событие приурочили к визиту министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«Мы стали свидетелями завершения важного этапа — последней стадии установки турбины. Этот шаг критически важен для успешного запуска энергоблока. Мы настроены приложить все усилия для того, чтобы первый блок атомной электростанции в Турции заработал в ближайшее время», — заявил Лихачев.

В свою очередь, Байрактара подчеркнул, что Россия и Турция совместно с другими заинтересованными государствами осуществляют плодовитое сотрудничество в области мировой энергетики.

Все тесты оборудования прошли успешно, и по итогам экспертизы специалисты высоко оценили состояние новой атомной электростанции. «Аккую» станет первой атомной станцией в Турции и будет состоять из четырех блоков, проектирование которых было выполнено в России.

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