«Правда стала неудобной»: Генпрокурор РФ выступил на конференции против геноцида

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Игорь Краснов напомнил, что в настоящее время Европа стремиться забыть преступления, связанные с военным временем.

Генпрокурора РФ Игорь Краснов выступил на открытии II Международной научно-практической конференции. Она состоялась в столице Белоруссии. В этом году ее связали с Конференцией ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Второй мировой войны, напомнив, что в настоящее время многие европейские страны стремятся намеренно забыть события тех лет и снизить степень важности СССР в победе над нацистским режимом.

«Многим западным странам, не устоявшим тогда под напором нацистов, сегодня стала неудобной правда о тех событиях», — сказал Краснов.

Он также добавил, что российский проект «Без срока давности» как раз нацелен на то, чтобы выявить и устранить все преступления нацистов. В данный момент следственными органами расследуется масштабное уголовное дело о геноциде советских граждан в регионах СССР.

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