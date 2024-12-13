Драгоценная награда: звезды на красной дорожке премии «Золотой граммофон»
Награду получили только самые яркие артисты российского шоу-бизнеса.
Для каждого исполнителя статуэтка на премии «Золотой граммофон» — это показатель: та самая вершина, к которой многие стремятся годами. Вечер открыл уникальный номер, равного которому сцена еще не видела. Елена Север и солист Мариинского театра Роман Широких исполнили патриотическую проникновенную композицию на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память». И артисты счастливы, и нам хорошо, ведь такое яркое мероприятие — очередной повод обсудить самые свежие новости.
Как обстоят дела в личной жизни Натана, как образовался новый состав группы «Серебро», как Хабибке удалось привести себя в форму, что вдохновляет Диму Билана, какую статуэтку получила Алсу и как Ирина Нельсон будет праздновать новый год — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Дима Билан решил забить на правила и пришел на вечер в белом костюме. Артист признался, что работа всегда занимала у него много времени и сил, но его спасает любовь к тому, чем он занимается. Этим миром все-таки правит любовь!
1/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дмитрий Колдун рассказал, что этот год для него выдался тяжелым, но перспективным. Съемки клипа со слонихой Николь — самое приятное воспоминание. Кажется, у супруги певца появилась конкурентка.
2/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Самую интересную статуэтку получила Алсу. Награда полностью зеленая и олицетворяет любовь певицы к природе и благотворительности. Артистка призналась, что старается воспитывать своих детей так, чтобы они ценили все имеющиеся в мире ресурсы.
3/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Дмитрий Маликов также почтил вниманием дорожку. Правда, от интервью отказался, но ничего — хотя бы пришел.
4/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ни одна дорожка не обойдется без королевы отечественного шоу-бизнеса — Ларисы Долиной. Несмотря на шикарный образ, певица выглядела то ли грустной, то ли уставшей: сфотографировалась и уехала.
5/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Скромный и одновременно яркий Стас Пьеха тоже отказался от интервью. Может, у артистов было негласное правило: «сегодня без журналистов».
6/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Чего не скажешь о Славе Макарове, который приехал на премию в полном расцвете сил. Телеведущий похвастался успехами: теперь его песня играет на радио. Прекрасное завершение года, что тут скажешь!
7/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ирина Дубцова точно оделась по погоде. Правда, мы не совсем поняли: счастливое выражение лица связано с Натаном, от которого она не отходила, или все же статуэтка порадовала?
8/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Герой-любовник этого года — Natan. Но он себя таковым не считает, артист назвал себя «открытием года». Каким именно, мы так и не поняли. Чем бы дитя не тешилось…
9/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Хабибка откровенно рассказал, что подтянутой формы удалось добиться путем отказа от мучного и сладкого. Вот так, сила воли — не иначе.
10/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот и Слава, чей год выдался одним из самых удачных в карьере, рассказала, что новогодняя суматоха немного раздражает её, НО: она рада, что востребована.
11/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ирина Нельсон со своим супругом тоже не осталась без статуэтки. Красивым дресс-код не писан, подумала артистка, и пришла на премию в розовом платье. Но ей мы это точно готовы простить!
12/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Новость вечера: премия презентовала новый состав группы «Серебро». Девочки признались, что совершенно спонтанно попали в группу, просто написав продюсеру, который объявил о кастинге.
13/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Вечно молодой и очаровательный Александр Шоуа. Выглядел немного отстраненным, однако общался со всеми вежливо, отвечал даже на самые провокационные вопросы — профессионал, что тут скажешь.
14/14 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов