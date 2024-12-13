Драгоценная награда: звезды на красной дорожке премии «Золотой граммофон»

Для каждого исполнителя статуэтка на премии «Золотой граммофон» — это показатель: та самая вершина, к которой многие стремятся годами. Вечер открыл уникальный номер, равного которому сцена еще не видела. Елена Север и солист Мариинского театра Роман Широких исполнили патриотическую проникновенную композицию на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память». И артисты счастливы, и нам хорошо, ведь такое яркое мероприятие — очередной повод обсудить самые свежие новости.

Как обстоят дела в личной жизни Натана, как образовался новый состав группы «Серебро», как Хабибке удалось привести себя в форму, что вдохновляет Диму Билана, какую статуэтку получила Алсу и как Ирина Нельсон будет праздновать новый год — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.