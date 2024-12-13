Новый сказочный блокбастер: «Финист. Первый богатырь» выйдет на экраны 1 января

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Авторы уделяли особое внимание созданию костюмов героев.

Главной кинопремьерой 2025 года станет фантастический блокбастер «Финист. Первый богатырь». Это кино-баллада для всей семьи по мотивам русских сказок, но в современном прочтении. Картина настолько реалистична, что в нее с головой погрузился даже корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Кузнецов издревле считали колдунами. Им покорялся металл.

Заготовка для ножа. Лезвие кузнецы могут ковать от нескольких часов до нескольких месяцев, это ручная работа.

«Мастерство передавалось от поколения к поколению, когда отец рассказывал своему сыну секреты», — заявил потомственный кузнец Святослав Орлов.

Зато ручная работа будто оживляет предметы. В фильме «Финист. Первый богатырь» каждая деталь костюма сделана индивидуально. Шлем, например, как раз ковал кузнец.

Над фэнтезийно-приключенческим фильмом «Финист. Первый богатырь» работали лучшие художники-костюмеры. Задача была переплести современность и былинные мотивы, исторические тренды и учесть «киношные» особенности.

«Нагружать героев весом и богатством костюма было не очень выгодно. В кадре нам необходимы были легкость, цвет, сказочность», — заявила художник по костюмам Марина Ананьева.

«Латного доспеха в русской истории нет. Нам пришлось сделать отступления и заимствовать некоторые доспешные элементы из европейского костюма», — подчеркнула художник по костюмам Ирина Чепенко.

Пора сменить пиджак на кольчугу вороненую. Самому облачиться невозможно, поэтому корреспонденту «Известий» помогают художники по костюмам. Панцирь сделан из настоящего металла. Это не пластик.

У исполнителя роли Финиста Кирилла Зайцева так и вообще стать богатырская — почти два метра роста.

«Это, наверное, такой фитнес и похудение организуется само собой, когда ты 12 часов побегаешь под палящим солнцем в доспехах, которые еще и нагреваются, и когда пот идет градом», — заявил Зайцев.

Действие нового блокбастера из богатырской вселенной, а это уже четвертый фильм, происходит на загадочном Востоке. Причем туда попадает настоящий былинный спецназ: Финист, его адъютант Мелеха, верблюд Джамал и Баба-Яга в новом образе женщины-вамп.

Бабу Ягу играет Юлия Пересильд. Для нее пришлось разрабатывать абсолютно новый непривычный имидж колдуньи из сказок.

«Это главная ее, конечно, история — сохранить свою красоту и молодость. Ей очень нравятся здесь все эти восточные костюмы. И, конечно, восточные мужчины», — заявила заслуженная артистка России Юлия Пересильд.

«Здесь она у нас молодая, аппетитная, красивая, завлекательная дамочка. Декольте появилось у Бабы-Яги», — отметила Ананьева.

Таинственный Восток снимали в Казахстане: Чарынский каньон, крепость Номад, Поющий Бархан. Днем +40. Ночью температура падала до нуля. Песчаные бури. Финисту такой ветер чуть не стоил бороды.

«Один раз сильный ветер был в пустыне. Мы Кириллу делали поправки, и у него часть бороды улетела. Слава богу, рядом какой-то куст. И эта деталька зацепилась», — рассказала художник по гриму Ольга Афиногенова.

Некоторых актеров вообще не узнать. Федор Добронравов преобразился в Леонардо да Винчи сказочного мира, таинственного изобретателя.

Новый фильм в широкий прокат выпустит дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). Премьера станет новогодним подарком для всей семьи. «Финист. Первый богатырь» выходит в прокат 1 января 2025.