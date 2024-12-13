Путин вручил госнаграды за вклад в развитие страны

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Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

В Екатерининском зале Кремля сегодня звучал голос всем известного персонажа программы «Спокойный ночи малыши» Степашки. Именно он благодарил президента за вручение государственной награды, и это был, пожалуй, самый трогательный момент в торжественной церемонии по случаю Дня Конституции. Хотя журналистам больше запомниться другой эпизод, ведь впервые в новейшей истории Звезду Героя России получил наш коллега. Обо всем рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Чтобы не отвлекали от торжественного события, гости Екатерининского зала предусмотрительно положили смартфоны на пол. И, видимо, отключили полностью. Сегодня у собравшихся особый день. Но он важный и для страны. Путин отметил — награды вручают в День Конституции.

«Обновленная Конституция, принципиальные поправки в основной закон стали выражением воли миллионов наших людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества. Нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность. Все, во что мы свято верим и за что стоим. Так поступает и ведет свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек, горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые ранения», — подчеркнул Путин.

Евгению Поддубному присвоено звание Героя России. И это первый случай в истории отечественной журналистики. Репортажи из горячих точек сделали его известным еще до начала СВО. Но в зоне спецоперации Евгений работает практически постоянно и всегда там, где происходят главные события. В Курской области получил тяжелое ранение и смог вернуться в строй.

«Мы живем сейчас в период массового героизма и ежедневного примера массового личного мужества. И я знаю, я верю, победа будет за нами, потому что, как мне кажется, только в России служение своему Отечеству воспринимается как огромное счастье. Служу России», — заявил корреспондент Евгений Поддубный.

И именно Поддубный первым бросился помочь Александре Пахмутовой, когда та шла получать медаль Героя Труда. А после вручения президент поцеловал ей руку. Ответной речи с трибуны не было, но нам Пахмутова рассказала: у предстоящей победы России должна быть своя, особая песня.

— Скажите, а вы такую музыку написать смогли бы? Музыку нашей победы?

— Сделаю обязательно. У нас вообще уникальная страна, такой второй просто нет. Бесполезное дело тех, кто хочет погубить Россию.

Пахмутова — легенда, пример самоотверженного служения стране на культурном фронте, где она — непревзойденный мастер. Здесь все люди целеустремленные.

В зале находились люди разных профессий, разной степени узнаваемости. Награды им тоже вручают разные, но все они — за долгий и плодотворный труд на благо страны. Профессионалы высшей квалификации, которые зачастую буквально своими руками строят страну — токари-карусельщики, трактористы-машинисты, артисты-вокалисты. Именно так все обозначены в программе.

Наталья Голубенцева пришла получать звание народной артистки. 60 лет она создает на экране образ Степашки из «Спокойной ночи, малыши», и вот впервые в Кремле прозвучало: «Мы со Степашкой хотим сказать: «Спокойной ночи, девочки и мальчики! Держим ушки на макушке!»

— Мы со Степашкой едины. И он мною руководит.

— То, что вы сказали в Кремле тоже Степашка сказал?

— Абсолютно так. Степашка сказал Он внутри сидит. Недаром мы почти 60 лет вместе.

Каждый здесь делает то, в чем разбирается в полную силу. Вот Михаил Сильников, директор НПО специальных материалов, получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за разработки, которые спасают жизни на передовой. Какие конкретно, не называли, но, судя по всему, часть бронежилета.

«Ряд наших изделий в условиях специальной военной операции оказались особо востребованы. И мы увеличили в десятки раз производство таких изделий. Для этого потребовался гигантский объем работы по разработке и реализации новых технических решений, потребовалось техническое перевооружение», — заявил Михаил Сильников.

Кстати, это награждение стало одним из самых насыщенных по количеству ответных слов. Говорили много и хорошо. Но в завершении президент вспомнил слова разработчика материалов.

«Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле. Но, что касается защиты, что касается бронежилетов, все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом, и этим бронежилетом являются характер, мужество, героизм, и сплоченность народа Российской Федерации. А вы, безусловно, вносите огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают нашу страну вперед. Большое вам спасибо!» — сказал Путин.

Традиционное шампанское, разговор с президентом «на ногах», после чего Владимир Путин ушел. Вслед за ним Екатерининский зал покинули и все остальные.