Экс-губернатор Рязанской области отправлен в СИЗО за получение взятки

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; Telegram/Суды общей юрисдикции города Москвы/moscowcourts; 5-tv.ru

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Он пробудет под стражей два месяца.

Басманный районный суд Москвы отправил экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Отмечается, что Любимов пробудет под стражей два месяца.

«Удовлетворено ходатайство <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Любимова Николая Викторовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ, на срок два месяца», — уточнили в публикации.

Согласно материалам следствия, Любимов в период руководства регионом получил взятку в виде денег и другого имущества в особо крупном размере за «общее покровительство и попустительство по службе».

Экс-губернатору грозит до 15 лет лишения свободы, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

С 2017 по 2022 год Любимов являлся губернатором Рязанской области. После этого стал представителем Совета Федерации от этого региона.

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