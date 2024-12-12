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Глава МИД РФ напомнил, что Киев не впервые отвергает мирные инициативы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что беседа была инициирована венгерской стороной и стала продолжение разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Так, Венгрия предложила устроить масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, а также прекратить огонь в канун Рождества. Москва согласилась на эти условия, после чего они были переданы Киеву и отвергнуты им.

В тот же день Орбан выступил с заявлением, сообщив, что президент* Украины Владимир Зеленский отверг мирную инициативу.

Лавров напомнил Сийярто, что Киев не в первый раз отвергает мирные инициативы, который поступают со стороны России и других мировых государств.

«С российской стороны было подтверждено видение реалистичного пути прекращения конфликта, изложенное в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина 14 июня. Министры условились продолжить тесный доверительный диалог по различным аспектам украинского кризиса с учетом высказываемых различными государствами оценок и идей», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал глупым и опасным решение Зеленского бить ракетами вглубь РФ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.