Верховный суд: совместная работа судей СНГ повысит качество правосудия

Верховный суд РФ будет предоставлять коллегам из СНГ постановления пленума

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Глава ВС подчеркнула важность регулярного направления участниками совета материалов обобщения практики и статистики.

Широкие полномочия Совета председателей верховных судов СНГ будут способствовать совершенствованию национальных судебных систем, заявила на заседании совета глава Верховного суда России (ВС РФ) Ирина Подносова, ее слова приводит РАПСИ.

Глава ВС РФ убеждена, что Совет является действенным механизмом и позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества.

«Он также будет способствовать расширению механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами», — полагает Подносова.

Также она указала на значимость совместного совершенствования практики применения судами положений о международной правовой помощи по различным категориям дел, в том числе в рамках исполнения судебных поручений, а также признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.

Подносова подчеркнула важность регулярного направления участниками совета материалов обобщения судебной практики и судебной статистики.

На заседании было решено, что Верховный суд РФ будет предоставлять коллегам постановления пленума, обзоры судебной практики и статистические отчеты о рассмотрении судами различных категорий дел.