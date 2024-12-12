Сгорел заживо: в центре Москвы водитель иномарки врезался в автобус

Один человек погиб в результате ДТП с автобусом и машиной в центре Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трагедия произошла на улице Воздвиженка.

В центре Москвы произошла авария с участием автобуса и иномарки. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, ДТП случилось на улице Воздвиженка.

По предварительной информации, один человек погиб и еще один пострадал.

На попавших в распоряжение 5-tv.ru кадрах можно заметить, что легковой автомобиль пострадал очень сильно. От него продолжают валить клубы дыма.

Выяснилось, что погибший управлял автомобилем BMW. Он влетел в автобус, после чего автомобиль отбросило в столб. Машина вспыхнула, водитель не успел выбраться и сгорел заживо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате жуткого ДТП в Шпаковском районе Ставропольского края. Им оказался 18-летний водитель, который не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с другой машиной.

Авария произошла вечером 9 декабря на 29-м километре федеральной трассы «Кавказ». Выехавший на встречную полосу водитель скончался в больнице. 19-летний пассажир, ехавший с ним, выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован.