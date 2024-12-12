Не только сфинкс: пять пород котов, которые не линяют

Фото: www.globallookpress.com/Chris Brignell/FLPA

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Это не значит, что у них нет шерсти!

Кошек любят многие люди по всему миру, однако не каждый кошатник готов мириться с шерстью от своего питомца: у кого-то аллергия, а кто-то просто устал каждый день кашлять пухом и собирать его с одежды. Однако таким людям не стоит расстраиваться, так как есть несколько пород хвостатых питомцев, которые вообще не линяют. Список приводит URA.RU.

Сфинкс

Из-за генетической мутации у сфинксов почти отсутствует шерсть. Как правило, именно эта кошка приходит на ум всем, кто когда-либо задумывался о нелиняющем питомце.

Однако среди этой породы есть и те, кто рождается с шерстью. Стоит отметить, что, несмотря на свой суровый вид, сфинксы — одна из самых дружелюбных пород котиков и отлично ладят с детьми.

Сиамская

Такая кошка имеет характерный окрас: светлое, бежевое, сливочное или темно-кремовое туловище. При этом лапы, уши, хвост и мордочка обычно темно-коричневые или черные. Главная особенность этой породы — отсутствие подшерстка. При этом шерсть этих хвостатых любимцев плотно прилегает к телу и отлично блестит.

Рексы

Эта группа пород имеет тонкую вьющуюся шерсть, а также стройное тело. Своему чудному облику они обязаны случайной мутации. Рексы также довольно дружелюбным и любят детей.

Ориенталы

Они грациозны, обладают развитой мускулатурой и длинными хвостом. Они имеют треугольную мордочку и заостренные уши. У ориенталов короткая шерсть, но они вообще не линяют.

Бурманская

Эта порода подразделяется на два типа: американская и европейская. Американец мускулистый и имеет короткие лапки. Европейская бурма очень грациозна и изящна. При этом обе породы имеют короткую шерсть и подшерсток. Такой питомец будет очень преданным своему хозяину из-за его «собачьего» характера.

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