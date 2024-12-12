Фото: Reuters/Сара Мейссонье

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По мнению политика, американский лидер и нелегитимный президент занимаются эскалацией конфликта.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп назвал глупым решение президента* Украины Владимира Зеленского начать наносить удары по территории РФ при помощи дальнобойного западного оружия. Своим мнением он поделился в беседе с журналом Time.

«Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента (США Джо Байдена — Прим. ред.), начать пускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — считает бывший хозяин Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Венгрия предложили Зеленскому организовать рождественское прекращение огня, а также праздничный обмен военнопленными. Украинские власти это предложение отвергли.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.