Путин поблагодарил российских журналистов за объективность и веру в Россию

Фото, видео: 5-tv.ru

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Особое внимание в своей речи он уделил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем российским журналистам за объективность в оценках и веру в Россию. С такими словами он выступил на церемонии вручения государственных наград, которая состоялась в Екатерининском зале Кремля.

«Хотел бы поблагодарить всех представителей российских средств массовой информации: тех, кто в этом зале, и тех, кто сейчас на передовой в сражающихся городах и поселках Донбасса и Новороссии, рядом с людьми в Курской и Белгородской областях, в других регионах нашей большой единой страны. Спасибо за вашу работу и объективность в оценках происходящего, за веру в Россию», — обратился к представителям СМИ глава российского государства.

Особое внимание в своей речи Путин уделил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Президент особо отметил его профессионализм и вручил журналисту Звезду Героя России.

Вечером 7 августа украинский дрон в Курской области атаковал машину, в которой находился военкор Поддубный, освещавший события в российском регионе. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ожогами и травмой головы. На следующий день Поддубного доставили в Москву и госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В конце сентября Путин присвоил Поддубному звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Он стал первым журналистом, который удостоился такой награды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД прокомментировали убийство главреда курской газеты.