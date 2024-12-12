«Мелодия страны»: Путин вручил Пахмутовой медаль Героя труда

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент назвал ее песни родными для всех поколений.

Президент России Владимир Путин вручил композитору Александре Пахмутовой медаль Героя труда России. Церемония награждения проходит в Екатерининском зале Сенатского дворца в Москве.

«Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки, стали родными для разных людей и разных поколений. Они объединяют нас. Хочу еще раз повторить: Вы сами являетесь мелодией нашей страны и нашего народа», — сказал российский лидер.

Путин 9 ноября поздравил Пахмутову с юбилеем — 95-летием — и назвал ее «певцом целой эпохи» и «мелодией страны».

За годы творческой деятельности Пахмутова написала более 400 песен, среди которых особую известность и любовь слушателей заслужили «Беловежская пуща», «Нежность», «Как молоды мы были», «Старый клен» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, чем, по мнению звезд эстрады, Пахмутова заслужила всероссийскую любовь.