ЦБ назвал победителя голосования за новый символ купюры в 1000 рублей

ЦБ: теплоход «Метеор» победил в голосовании за символы для новой тысячерублевки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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За эту достопримечательность проголосовали свыше 147 тысяч россиян.

Центробанк объявил победителя голосования за новый символ тысячерублевой купюры. Им стал скоростной теплоход «Метеор», который производят в Зеленодольске.

По числу голосов он обошел Дворец земледельцев в Казани. Также в тройке — Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Конкурс длился две недели. Россиянам предложили выбрать одну из 25 достопримечательностей Поволжья. Всего в опросе приняли участие более 700 тысяч наших сограждан. В итоге 146 тысяч из них предпочли судно на подводных крыльях, которое теперь и будут изображать на банкноте.