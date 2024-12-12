В Госдуме отказались сделать 31 декабря выходным днем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Решение было принято в ходе пленарного заседания.

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о выходном дне 31 декабря. Это решение было принято в ходе пленарного заседания, сообщает ТАСС.

Документ был внесен в Госдуму еще в декабре 2020 года депутатами от ЛДПР. Авторы инициативы предлагали внести изменения в Трудовой кодекс РФ: сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем, исключив из новогодних каникул 8 января. В этом случае общее число праздничных дней осталось бы прежним.

Авторы законопроекта отмечали, что 31 декабря снижается производительность труда сотрудников, многие берут отгулы или оформляют отпуск за свой счет. Россияне хотят подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими.

В связи с этим поступают многочисленные обращения граждан и организаций, а также законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму.

«Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — отмечали депутаты.

Однако в этом году 31 декабря будет выходным за счет переноса с 7 января 2024 года, которое выпало на воскресенье.

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