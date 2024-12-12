В Петербурге двухлетней девочке зажевало руку на эскалаторе

Двухлетняя девочка сломала три пальца на эскалаторе в метро Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Пострадавшей потребовалась сложная операция.

В метро Петербурга двухлетняя девочка едва не лишилась пальцев, после того, как ее рука попала под ленту эскалатора.

Все случилось, когда мама на секунду отвлеклась на второго ребенка. Девочку экстренно отвезли в больницу. Ей потребовалась сложная операция, в итоге врачам удалось восстановить руку.

Прокуратура начала проверку.