В Петербурге двухлетней девочке зажевало руку на эскалаторе
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Двухлетняя девочка сломала три пальца на эскалаторе в метро Петербурга
Фото, видео: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov; 5-tv.ru
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Пострадавшей потребовалась сложная операция.
В метро Петербурга двухлетняя девочка едва не лишилась пальцев, после того, как ее рука попала под ленту эскалатора.
Все случилось, когда мама на секунду отвлеклась на второго ребенка. Девочку экстренно отвезли в больницу. Ей потребовалась сложная операция, в итоге врачам удалось восстановить руку.
Прокуратура начала проверку.