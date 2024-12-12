Двойной триумф: Трамп вновь стал «Человеком года» по версии Time
Журнал Time объявил Дональда Трампа «Человеком года»
Фото: Reuters/
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Этот титул стал символом славы и уважения.
Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа «Человеком года». Об этом издание сообщило на своей странице в социальной сети Х.
«Дональд Трамп — „Человек года“ по версии Time», — говорится в публикации.
Эту номинацию Трампу уже присуждали в 2016 году, когда он тоже победил на выборах президента РФ. Примечательно, что сам политик неоднократно критиковал издание и утверждал, что тот никогда его не почтит подобным званием.
Time выбирает «Человека года» с 1927-го. Номинантами становятся выдающиеся личности, группа людей или влиятельное явление. По словам организаторов, обладатель «почетного звания» может и не быть положительным героем.
В этом году в списке потенциальных претендентов на звание были американский медиамагнат Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис, супруга британского принца Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
Также за звание боролись американский комик Джо Роган и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп расписал схему по присвоению выделяемых Украине денег.