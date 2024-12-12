Новый ледовый комплекс «Монтреал» открылся в Южном Бутово

Фото: mos.ru

Он вмещает около 180 человек.

Новый ледовый комплекс «Монтреал» открылся в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на территории «Монтреала», который расположен на Остафьевской улице, обустроены две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и ОФП, тренажерные залы. Также желающие смогут при необходимости воспользоваться сервисами заточки коньков и зонами отдыха.

Новый ледовый комплекс вмещает около 180 человек., там занимаются еще и любительские хоккейные команды, а также учащиеся детских спортшкол.

Собянин уточнил, что «Монтреал» стал частью крупного спорткластера, куда входит комплекс «Спорт Станция» с футбольными полями, теннисными кортами, сквош-кортами, залами для бокса и хореографии. Также к этим объектам пристроят комплекс «Максимум» с бассейнами, ледовым полем и залом общефизической подготовки. Его возведение завершится весной следующего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4.