«Неопровержимые доказательства»: в НАТО боятся ответа РФ на атаки западным оружием

Фото: ТАСС/John Hamilton

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Особенно сильно альянс всколыхнули уверенные заявления со стороны России об участии в ударах США, Великобритании и Франции.

В Североатлантическом альянсе всерьез задумалась об ответе России, который может последовать на атаки по территориям РФ западным дальнобойным оружием. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

В НАТО наконец осознали бесперспективность идеи скрыть факты участия западных специалистов в атаках на российские территории, поскольку наведение и программирование полетных заданий переданных Киеву ракетных систем невозможно без специалистов страны-изготовителя.

К тому же, из РФ стали все чаще звучать заявления о том, что непосредственное участие в нанесении ударов принимают США, Великобритании и Франции.

В альянсе боятся, что Москва может инкриминировать этим странам проявление вооруженной агрессии. В международные суды российские представители, вероятнее всего, не пойдут, однако могут ответить иначе. Так, особо сильное впечатление на западных специалистов произвели испытания «Орешника».

«В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ — крайне тревожный знак для НАТО», — заключили в СВР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны НАТО могут разместить ядерное оружие в Польше.