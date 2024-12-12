«Уже выродились»: Рябков заявил о помешательстве Запада на санкциях против РФ

Рябков: Запад помешался на санкциях против России, но добиться ничего не может

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Однако эти ограничения, как и прежде, работают только на пользу России.

Антироссийские санкции — единственный внешнеполитический инструмент, который остался в распоряжении Запада. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил «Известиям».

«Но санкции уже выродились. Это шоу for the public (для публики — Прим. ред.), что называется», — отметил Рябков.

Запад продолжает вводить все новые санкции против России лишь потому что видит, что все иные попытки утвердить мировое влияние перестали работать.

При этом, по словам Рябкова, антироссийские санкции дали обратный эффект. Они не навредили России, а дали толчков к развитию внутреннего производства. Так, сейчас все секторы российского рынка активно работают над созданием импортозамещающих продуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ решение США выделить Украине 20 миллиардов долларов, погасить которые предполагается за счет доходов от замороженных активов России, назвали грабежом. Такое решение, как и другие санкции, сильно ударит по самим США.