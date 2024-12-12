Новый поворот в деле Талькова: на рубашке Шляфмана найдены следы крови 3 человек

На рубашке подозреваемого в убийстве Талькова Шляфмана найдены три группы крови

Фото, видео: © РИА Новости/Галина Кмит; 5-tv.ru

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Об этом заявила судебно-медицинский эксперт в ходе слушания в суде.

На рубашке продюсера Валерия Шляфмана, подозреваемого в убийстве музыканта Игоря Талькова, были обнаружены следы крови трех человек. Об этом заявила судебно-медицинский эксперт Ирина Исакова в ходе слушания в суде, передает 5-tv.ru.

После смерти музыканта Исакова проводила экспертизу рубашки и сохранила вырезы. Теперь она готова предоставить их суду.

«Очевидцем этого преступления я не была. Была осведомлена из новостей. Экспертизу рубашки Шляфмана проводила я. На ней находилось три группы крови», — говорит она.

По ее словам, пятна на правом рукаве могут принадлежать Талькову. Другие следы крови могли остаться от охранника певицы Азизы — Игоря Малахова.

При этом врач бюро судмедэкспертов Санкт-Петербурга Владимир Исаков сообщил, что при исследовании тела Талькова обнаружили огнестрельные сквозные ранения ладони и груди. Ранение было нанесено одной пулей.

По словам специалиста, певец мог передвигаться самостоятельно и еще находился в сознании какой-то небольшой промежуток времени.

Музыкант Игорь Тальков был застрелен 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Главным подозреваемым в убийстве был назван его директор Валерий Шляфман, однако в 1992 году тот сбежал в Израиль, где остается до сих пор.

Не так давно в суд вызывали продюсера Александра Толмацкого, а также певицу Лолиту и ее коллег — Богдана Титомира и Михаила Муромова, но они проигнорировали повестки. Одни из немногих, кто находится на связи — это певица Наташа Королева и певец Игорь Николаев, который в скором времени намерен дать показания.

В декабре певица Азиза выступила в суде по делу об убийстве Игоря Талькова и призналась, что в тот роковой вечер она держала в руках пистолет, из которого убили артиста. По официальной версии именно из-за нее разгорелся конфликт в «Юбилейном».

Ранее 5-tv.ru писал, что Азиза сообщила суду по делу об убийстве Талькова.