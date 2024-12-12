Скандальным польским дипломатам закроют въезд в Россию на 30 лет

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В ближайшее время нескольких представителей Варшавы в Петербурге объявят персонами нон грата.

Польским дипломатам из Петербурга закроют въезд в Россию на 30 лет. Менее чем через месяц представителей из Варшавы объявят персонами нон грата, после чего потребуют покинуть нашу страну.

Ранее в МИД России заявили о закрытии генконсульства Польши в Северной столице в ответ на аналогичные действия с ведомством нашей страны в Познани.

Польские дипломаты неоднократно были замечены в центре скандалов. Например, консул Гжегож Слюбовски организовал презентацию книги, написанной директором организации-иноагента. Дипломат также отметился на Ливашовском кладбище, где его агрессия привела к потасовке между поляками и россиянами.