Запад принесет в жертву: премьер Словакии назвал судьбу Украины в ближайшем будущем
Фицо заявил, что Украине придется смириться с потерей трети территории
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
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Роберт Фицо объяснил, чего на самом еле ждать Киеву.
Ситуацию вокруг Украины во время зарубежного визита обсудил премьер Словакии. Находясь в Бразилии, Роберт Фицо назвал себя «белой вороной» в европейской семье именно из-за своей позиции по украинскому конфликту.
В интервью местной прессе он заявил, что Запад пользуется этой ситуацией, чтобы ослабить Россию, но санкции не работают. Премьер Словакии против вступления Украины в НАТО и считает, что Киев не получит туда приглашения. Более того, потеряет треть своей территории.
По словам Фицо, Запад после своего провала пожертвует Украиной и ее разделят на части. Тот, кто хоть немного реалистичен, должен признать, что Россия никогда не уйдет из Крыма, Донецка и Луганска, заключил словацкий премьер и призвал Брюссель организовать нормальный диалог с Москвой.