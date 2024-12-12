Миротворческая миссия: Орбан обсудит ситуацию на Украине с президентом Турции
Орбан обсудит ситуацию на Украине с президентом Турции
Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Премьер Венгрии прилетел в Анкару.
Премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии сегодня встречается с лидером Турции. Виктор Орбан, чья страна сейчас возглавляет Совет ЕС, прилетел в Анкару, где обсудит Украину и урегулирование конфликта.
После разговоров с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Орбан предложил установить временное перемирие на католическое Рождество, в частности, прекратить огонь и произвести масштабный обмен пленными. Однако как сообщили в МИД Венгрии, Зеленский предложение проигнорировал.
Ранее премьер Венгрии обсуждал этот вопрос с Путиным и Трампом.