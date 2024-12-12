Задержан каждый десятый: в Петербурге прошли рейды по нелегальным мигрантам

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Полиция пришла на стройплощадки и в хостел, где живут рабочие.

Сразу в двух районах Санкт-Петербурга прошли рейды по поиску нелегальных мигрантов. Полиция пришла на стройплощадки и в хостел, где живут рабочие.

В общей сложности документы проверили у 200 иностранцев. Задержан каждый десятый. Всех доставили в отделы и составили протоколы по статье о нарушении правил въезда в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге был задержан местный житель, который легализовал 21 тысячу мигрантов. Мужчина создал фиктивную фирму, чтобы выдавать «липовые» приглашения на работу.

Нелегалов также обеспечивали документами о регистрации по несуществующим адресам. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время суд изберет меру пресечения.