Больше золота! Как привлечь богатство в Новом 2025 году с помощью фэн-шуй

Фото: 5-tv.ru

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Эксперт по практике дала несколько полезных советов по обустройству дома к празднику.

Привлечь в жизнь богатство помогут вещи золотого, желтого или красного цвета. Об этом рассказала специалист по фэн-шуй и лечебному дизайну Ольга Воронова в беседе с URA.RU.

По ее словам, предстоящий год Змеи обещает быть положительным в плане финансового благополучия, но для этого надо адаптировать жилье под энергетику предстоящего периода. Воронова советует обратить внимание на организацию пространства и избегать хаоса в документах и личных вещах.

Прежде всего, стоит освободить пространство в коридоре и других проходах. Это должно помочь денежной энергии проходить свободнее.

«Считается, если человек может свободно пройти по коридору, не задевая углов, то и энергия движется свободно», — отметила эксперт.

Специалист также добавила, что в любой квартире есть финансовая зона. Обычно она находится в северной и юго-восточной части жилплощади. При этом выделить финансовый сектор можно как и в целой квартире, так и в отдельной комнате. Усилить эту зону можно с помощью предметов золотого, желтого и красного цвета, любой лампы или светильника. Привести квартиру в порядок в соответствии с правилами фэн-шуй нужно до 4 февраля 2025 года.

Также не лишним будет использование зеленого цвета, так он является символом Нового года. Сюда же относится цвет морской волны. Что касается года Змеи, этот символ предпочитает золотой и белый цвета.

При этом на столах ни в коем случае не должно быть ярких предметов. Например, салфетки и посуду лучше подбирать в белых или бежевых тонах. А посуду лучше использовать деревянную.

Елку на Новый год эксперт советует ставить в центр дома и рядом с праздничным столом, а еще желательно с восточной стороны. Праздничное дерево лучше украсить старыми игрушками и символом следующего года — змеей.

В детской комнате также стоит поставить ель, но на западной стороне комнаты.

Темные цвета лучше вообще не использовать ни в декоре, ни в одежде.

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